Стало известно, пересядут ли россияне на индийские автомобили

Индийским автобрендам в России в первую очередь придется конкурировать с китайскими марками Chery, Geely, Haval и Changan. Об этом пишет агентство «Автостат» со ссылкой на сооснователя LikeAvto Никиту Шелехова.

По его мнению, китайские автомобили, в отличие от индийских, уже прижились на отечественном рынке за счет учета климатических и эксплуатационных особенностей в РФ. Однако у марок из Индии будет шанс, если они будут делать долгосрочные инвестиции в свое развитие на отечественном рынке.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев отметил, что индийские бренды могут попытать счастья есть в сегменте до 1,5 млн рублей. Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин же отметил, что автомобили Индии заметно уступают по техническим характеристикам китайским машинам, однако они стоят дешевле свих аналогов из Поднебесной.

Индия собирается расширить поставки электроники, автомобилей и стройматериалов на российский рынок. Об этом рассказал посол страны в РФ Винай Кумар.

По его словам, Индии также нужно сосредоточиться на увеличении экспорта текстиля, модных товаров, автозапчастей, телефонов и товаров, связанных с информационными технологиями. Дипломат упомянул, что и российские поставки в республику увеличились, но их объемы все еще ниже возможных.

«Сфера услуг — еще одна важная сфера, в которой нам необходимо улучшить показатели, включая финансовые и цифровые услуги,» — сказал посол.

