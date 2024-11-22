Citroen C3 Aircross оказался одним из самых небезопасных авто в мире

Кроссовер Citroen C3 Aircross провалил краш-тест, организованный южноамериканской организацией Latin NCAP. Об этом сообщает motor1.com. По итогам испытаний машина получила ноль звезд за безопасность из пяти возможных.

Так, безопасность водителя и взрослых пассажиров оценена в 33%, детей-пассажиров — 11%, пешеходов — 50%, работа систем активной безопасности оценена в 35%. Также кузов не выдержал нагрузку при боковом ударе.

Отмечается, что для испытаний была выбрана машина с двумя подушками безопасности, построенная на заводе PSA в Бразилии. До этого креш-тест провалил Citroen C3 Aircross индийской сборки.

Представители LatinNCAP призвали Stellantis, PSA и Citroen улучшить системы активной и пассивной безопасности Citroen C3 Aircross.

До этого стало известно, что кроссовер Aito M9 признан самым безопасным автомобилем в Китае.

По итогам проведенного краш-теста по методике C-NCAP, автомобиль заработал 93,9% за безопасность. Оценка безопасности водителя и взрослых пассажиров Aito M9 — 96,98%, безопасность пешеходов была оценена на 75,38%, а работа систем активной безопасности — на 97,79%.

Ранее новый кроссовер Duster провалил краш-тесты Euro NCAP.