Суд в Москве запретил обучать угону и подрыву автомобилей

Столичный суд запретил распространять инструкции по угону и подрыву автомобилей

Бабушкинский суд Москвы запретил инструкции по угону и подрыву автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Прокурор нашел ресурс, на котором без регистрации и на русском языке можно было с легкостью найти инструкцию, как угонять и взрывать транспортные средства.

В начале августа Бабушкинский суд Москвы запретил распространение таких опасных ссылок. Решение суда подлежит немедленному исполнению», — говорится в публикации.

По мнению суда, распространение подобной информации «создает предпосылки к подготовке и совершению преступлений, организации, подготовке и реализации действий террористической направленности».

