Суд в Москве запретил обучать угону и подрыву автомобилей

Столичный суд запретил распространять инструкции по угону и подрыву автомобилей
Константин Чалабов/РИА Новости

Бабушкинский суд Москвы запретил инструкции по угону и подрыву автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Прокурор нашел ресурс, на котором без регистрации и на русском языке можно было с легкостью найти инструкцию, как угонять и взрывать транспортные средства.
В начале августа Бабушкинский суд Москвы запретил распространение таких опасных ссылок. Решение суда подлежит немедленному исполнению», — говорится в публикации.

По мнению суда, распространение подобной информации «создает предпосылки к подготовке и совершению преступлений, организации, подготовке и реализации действий террористической направленности».

До этого экс-депутат Саратовской областной думы и бизнесмен Сергей Курихин не смог обжаловать судебное решение о лишении водительских прав.

Дело саратовского бизнесмена о нарушении правил дорожного движения рассмотрели в судебном участке № 1 Волжского района Саратова. 13 августа судья признал его виновным по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на встречную полосу) и лишил водительских прав на четыре месяца. Курихин попытался обжаловать это решение, однако, судья Анна Титова распорядилась не менять его.

Ранее в Москве водителя лишили прав за наезд на электросамокатчика.

