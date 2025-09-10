В Москве водителя лишили прав за наезд на электросамокатчика

В Москве суд лишил водителя прав на 1,5 года за наезд на электросамокатчика

Водителю автомобиля, на 1,5 года лишенного прав за наезд на электросамокатчика, не удалось обжаловать решение суда. Об этом, ссылаясь на материалы Второго кассационного суда общей юрисдикции, сообщает РИА Новости.

Как следует из документов, автомобиль при повороте столкнулся с электросамокатом, который следовал прямо. Потерпевшего госпитализировали, его здоровью был причинен вред средней тяжести.

Суд первой инстанции лишил водителя права управлять автомобилем в течение 1,5 года. Автомобилист, ссылаясь на отсутствие в его действиях состава административного правонарушения и указывая на вину самого самокатчика, обжаловал это решение сначала в апелляции, а затем в кассации. Однако ни апелляционный, ни кассационный суды не нашли оснований для удовлетворения жалобы.

5 сентября в Новой Москве машина сбила самокатчика, который ехал по зебре. В результате молодой человек взлетел в воздух и приземлился на асфальт. Получил ли он серьезные травмы, неизвестно.

