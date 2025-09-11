В Саратове экс-депутат не смог вернуть водительские права через суд

Экс-депутат Курихин не смог вернуть водительские права через суд в Саратове

Экс-депутат Саратовской областной думы и бизнесмен Сергей Курихин не смог обжаловать судебное решение о лишении водительских прав. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на электронную картотеку Волжского районного суда.

Дело саратовского бизнесмена о нарушении правил дорожного движения рассмотрели в судебном участке № 1 Волжского района Саратова, уточнили в сообщении. 13 августа судья признал его виновным по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на встречную полосу) и лишил водительских прав на четыре месяца. Курихин попытался обжаловать это решение, однако, судья Анна Титова распорядилась не менять его.

Инцидент произошел 12 июля 2025 года на трассе Энгельс-Маркс вблизи села Красный Яр, бывший депутат управлял автомобилем марки Land Rover и обогнал попутный автомобиль в запрещенной зоне. Это заметили инспекторы ДПС, после чего ему выписали протокол.

Сам в суде Сергей Курихин заявлял, что никогда не нарушал правила за 35 лет водительского стажа и это административное дело — «спланированная провокация».

