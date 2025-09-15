Водитель автобуса обчистил сумку москвича и попал на видео

В Москве водитель автобуса украл вещи пассажира и попал на видео

В Москве водитель автобуса обокрал пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Водитель автобуса обчистил оставленные вещи в салоне. В Гольяново ему передали забытую сумку пассажира, водитель не растерялся и украл оттуда деньги и ювелирку», — говорится в публикации.

До этого житель Сингапура Эдвин Чоу Руй Сюн был арестован и приговорен к тюремному сроку после того, как в общественном транспорте отрезал прядь волос у женщины, чтобы хранить волосы в пакете и «нюхать их».

Как рассказал Эдвин, он зашел в автобус и заметил женщину с длинными волосами. Испытав возбуждение, мужчина достал ножницы и отрезал прядь, завернув волосы в полиэтиленовый пакет.

