Мужчину посадили в тюрьму за отрезанную в автобусе прядь волос у женщины

WOB: сингапурец отрезал волосы женщины, чтобы их понюхать, и попал в тюрьму

Житель Сингапура Эдвин Чоу Руй Сюн был арестован и приговорен к тюремному сроку после того, как в общественном транспорте отрезал прядь волос у женщины, чтобы хранить волосы в пакете и «нюхать их», пишет World of Buzz.

Как рассказал Эдвин, он зашел в автобус и заметил женщину с длинными волосами. Испытав сексуальное возбуждение, мужчина достал ножницы и отрезал прядь, завернув волосы в полиэтиленовый пакет. Пассажирка сразу почувствовала, что произошло, и обернулась. После чего обратилась к водителю автобуса, который вызвал полицию.

При обыске у Чоу нашли пять пар ножниц и несколько пакетов с женскими волосами. Мужчина признался, что хранит их, чтобы «нюхать при необходимости». В итоге суд приговорил его к двум месяцам и двум неделям лишения свободы. Сам сингапурец заявил, что хотел бы «получить более мягкий приговор», так как у него был назначен визит в Институт психического здоровья.

