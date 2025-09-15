На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автобренд Hyundai зарегистрирует товарный знак в России

Компания Hyundai хочет зарегистрировать в РФ товарный знак без связи с авто
true
true
true
close
Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Южнокорейский автобренд Hyundai хочет зарегистрировать товарный знак, который не связан с автомобилями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Компания подала заявку 12 сентября.

«Товарный знак регистрируется по одному классу (№ 43) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, обеспечению временного проживания, услуги столовых, детских садов, баров и закусочных», — говорится в публикации.

Дополнительной информации о новом товарном знаке пока нет.

Завод Hyundai работал в Санкт-Петербурге с 2010 года. Его производственные мощности позволяли выпускать порядка 200 тыс. машин в год. До прекращения производства в 2022 году на этой площадке производились модели Hyundai Creta и Solaris, Kia Rio и Rio X-Line. Затем на предприятии начался двухлетний простой.
В конце 2023 года концерн Hyundai продал свой производственный актив российскому юрлицу ООО «Арт-Финанс» — материнской компании «АГР» — за символические 10 тыс. рублей.

При этом бренд оставил за собой опцион обратного выкупа, который действует в течение двух лет, — то есть до конца текущего года.

Ранее cтало известно, вернется ли Mercedes-Benz в Россию.

