В Подмосковье байкеры разлетелись по дороге после жесткого ДТП

В Подмосковье на видео попало, как байкеры перевернулись на оживленной дороге

В Подмосковье мотоцикл врезался в автомобиль на оживленной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, Балашиха. Шоссе Энтузиастов. Все живы», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл, на котором едут два человека, переворачивается на оживленной дороге и врезается в автомобиль. Кроме того, от удара байкеры разлетаются на проезжей части. На записи также заметно, что в момент ДТП мотоциклисты находились в защитных шлемах.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае мотоциклист попал под колеса фуры.

«45-летний водитель пытался проехать между бордюром и грузовиком Foton — дал по тормозам, потерял равновесие и упал под колеса машины», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как байкер в попытке обогнать фуру падает под ее колеса. Далее на записи заметно, как после произошедшего пострадавший мужчина пытается встать.

Ранее турецкий таксист обманул Иосифа Пригожина и Валерию почти на миллион рублей.