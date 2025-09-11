На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турецкий таксист обманул Иосифа Пригожина и Валерию почти на миллион рублей

Mash: в Турции таксист списал с карты Иосифа Пригожина почти миллион рублей
Telegram-канал «Mash»

В Турции таксист обманул продюсера Иосифа Пригожина и певицу Валерию почти на миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Супруги поймали попутку в благословенном городе — водитель вежливо попросил оплатить поездку картой заранее, начал заговаривать зубы и протянул терминал. Иосиф Пригожин приложил карту, но оплата якобы не прошла. И так несколько раз — водитель протягивал разные аппараты и списывал все на технические неполадки. Оплатить получилось только после нескольких попыток», — говорится в сообщении.

По информации канала, позже супруги заметили, что таксист списал не 30 долларов, а почти миллион рублей. Иосиф Пригожин сфотографировал автомобиль перед тем, как водитель успел скрыться.

Также сообщается, что после произошедшего супруги обратились в полицию, где Валерию узнали. Правоохранители оперативно задержали водителя, заставили его извиниться перед супругами и вернуть деньги.

Ранее россиянка заигрывала с гаишником, и это попало на видео.

