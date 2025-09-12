Последние секунды жизни байкера попали на видео в Краснодарском крае

В Краснодарском крае на видео попало, как байкер на скорости влетел под фуру

В Краснодарском крае байкер попал под колеса фуры. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

«45-летний водитель пытался проехать между бордюром и грузовиком Foton — дал по тормозам, потерял равновесие и упал под колеса машины», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как байкер в попытке обогнать фуру падает под ее колеса. Далее на записи заметно, как после произошедшего пострадавший мужчина пытается встать.

По информации канала, травмы, которые получил мотоциклист в момент ДТП, оказались несовместимыми с жизнью.

