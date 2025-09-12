На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России стартовали продажи нового Tenet T8

Tenet

Российский автомобильный бренд Tenet объявил старт продаж нового семейного кроссовера T8. Об этом «Газете.Ru» сообщили на заводе «АГР Холдинг» в Калуге.

Модель доступна в комплектациях Prime и Ultra. Первая включает панорамную крышу с люком, акустические стекла, систему панорамного обзора 540°, передние сиденья с электрорегулировками и подогревом, двухзонный климат-контроль, полный «зимний пакет». Стоимость автомобиля в версии Prime — 3,54 млн рублей.

При выборе комплектации Ultra водитель получит серо-бежевый салон, 19-дюймовые диски, девять подушек безопасности, проекционный дисплей, передние сиденья с вентиляцией и памятью настроек, пакет ассистентов водителя (ADAS). Цена версии данной составляет 3,8 млн рублей.

close
Tenet

«Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 197 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 8,4 секунды, а интеллектуальная система полного привода i-4WD с шестью режимами движения обеспечивает уверенность на любом покрытии», — говорится в сообщении компании.

До этого в России начались продажи кроссовера Tenet T7.

У автомобиля с 18-дюймовыми дисками есть диодные фары, камера, подушки безопасности, а также камерой и датчиками парковки сзади. Кроме того, есть еще «зимний» пакет с двухзонным климат-контролем, беспроводными Android Auto и Apple CarPlay, шестью музыкальными динами и дополнительными опциями.

Ранее в России стартовало производство новой модели Tenet.

