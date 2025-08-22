В РФ начали продавать кроссовер Tenet T7 калужской сборки

В России начались продажи кроссовера Tenet T7 калужской сборки кроссовера Tenet T7. Об этом сообщает «Тенет Рус».

«Tenet T7 оснащается турбомотором 1.6 мощностью 150 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод передний. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 9,7 секунды, максимальная скорость достигает 190 км/ч. Длина автомобиля составляет 4553 мм при колесной базе 2760 мм», — говорится в сообщении.

По данным «Тенет Рус», у автомобиля с 18-дюймовыми дисками есть диодные фары, камера, подушки безопасности, а также камерой и датчиками парковки сзади. Кроме того, есть еще «зимний» пакет с двухзонным климат-контролем, беспроводными Android Auto и Apple CarPlay, шестью музыкальными динами и дополнительными опциями.

Также сообщается, что в более дорогой версии Tenet T7 комплектация дополняется системной кругового обзора, панорамной крышей, люком, беспроводной зарядкой.

