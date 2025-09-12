На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Омске на видео попало, как люди подлетели в воздух после жесткого удара авто

Mash: двух пешеходов подбросило в воздух после аварии в Омске
В Омске два человека попали под колеса легкового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Водитель «Марка» не справился с управлением на Авиационной и врезался в людей на обочине, а после протаранил две машины», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль съезжает с проезжей части и сбивает двух пешеходов, которые в момент ДТП подлетают в воздух.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавших с тяжелыми травмами.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге взорвался припаркованный автомобиль. На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль горит во дворе дома, при этом пламя охватило транспорт полностью. Далее на записи заметно, что машина взрывается, в этот момент у нее вылетают стекла. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее турецкий таксист обманул Иосифа Пригожина и Валерию почти на миллион рублей.

