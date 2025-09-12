В Омске на видео попало, как люди подлетели в воздух после жесткого удара авто

Mash: двух пешеходов подбросило в воздух после аварии в Омске

В Омске два человека попали под колеса легкового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Водитель «Марка» не справился с управлением на Авиационной и врезался в людей на обочине, а после протаранил две машины», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль съезжает с проезжей части и сбивает двух пешеходов, которые в момент ДТП подлетают в воздух.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавших с тяжелыми травмами.

