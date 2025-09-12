Кульбит уфимки в момент жесткого ДТП попал на видео

В Уфе на видео попало, как женщина сделала сальто после удара Kia Rio

В Уфе 51-летняя женщина попала под колеса Kia Rio. Об этом сообщает Telegram-канал «Телеканал UTV».

«Уфимка решила перейти дорогу в неположенном месте и угодила под колеса такси. <…> Как видно на записи, сначала уфимка перебежала половину проезжей части и остановилась на трамвайных путях, осматриваясь по сторонам. В это время в сторону улицы Обской ехал таксист на Kia Rio и сбил женщину», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как от удара женщина подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть. Далее на записи заметно, что после произошедшего водитель иномарки подбегает к пострадавшей.

По информации канала, авария произошла 10 сентября на улице Менделеева. Прибывшие медики госпитализировали 51-летнюю пострадавшую.

До этого сообщалось, что в поселке Верхнетемерницкиом Ростовской области подросток на скутере врезался в столб. Уличная камера запечатлела инцидент.

Ранее легковушка устроила ДТП на МКАД, и это попало на видео.