«Все были в шоке»: калининградец разделся до трусов после ДТП

В Калининграде водитель Mercedes разделся до трусов после ДТП с такси

В Калининграде водитель Mercedes разделся до трусов и стал бегать по проезжей части после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

«Наш водитель заорал: «Никто не выходит! Никого не выпущу!» Затем разбил боковое стекло, вылез на улицу, начал бегать и раздеваться до трусов, кидался на людей, собирал осколки, в том числе своих разбитых часов. Все были в шоке, он вообще неадекватно себя вел. Постепенно он успокоился, оделся. Кто-то вызвал психиатрическую бригаду. Его осмотрели, но в больницу не забрали», — рассказала очевидица.

По информации канала, инцидент произошел 11 сентября на улице Невского. Водитель Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший работников пансионата, врезался в такси. В результате ДТП семь человек получили травмы. Прибывшие медики госпитализировали водителя такси с судорогами.

