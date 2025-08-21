На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, можно ли оспорить лишение водительских прав из-за болезни

Автоэксперт Хайцеэр: аннулированные из-за болезни права можно восстановить
Global Look Press

В случае выявлении заболевания, запрещающего управление транспортным средством, действие водительских прав приостанавливается, однако их можно восстановить. Об этом в интервью с сайтом телеканала «Звезда» сообщил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

«Если всплывает заболевание, которое не дает возможности управлять транспортным средством, то действие прав приостанавливается. Затем, если это необходимо, проводится в течение трех месяцев дополнительное исследование. Если человек не приходит на это дополнительное исследование, права автоматически аннулируются. Если он приходит на это исследование, там выявляется какая-то ошибка или еще что-то, права восстанавливаются», — объяснил специалист.

По его словам, если заболевание лечится, то водительское удостоверение впоследствии также можно восстановить.

До этого стало известно, что с 1 сентября в России вступает в силу обновленный перечень заболеваний, при которых управление автомобилем запрещено. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В обновленный перечень вошли расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Также в список добавлены заболевания органов зрения — частичная цветовая слепота и искаженное восприятие красного и зеленого цветов.

В мае автоюрист Лев Воропаев предупредил, что российские водители рискуют лишиться удостоверения, если перед поездкой употребят корвалол или валокордин. При этом эксперт отметил, что есть исключения, которые включают лекарства для эпилептиков.

Ранее врач рассказал, почему мужчинам нельзя садиться за руль в узких штанах.

