В Кисловодске лошадей, игнорирующих ПДД, отправили на штрафстоянку

Mash: в Кисловодске табун лошадей отправили на автостоянку

В Кисловодске лошадей отправили на штрафстоянку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Табун лошадей отправили на штрафстоянку в Кисловодске. Животные бесконтрольно бродили по городу, создавая угрозу безопасности и санитарной обстановке», — говорится в сообщении.

По информации канала, несколько животных эвакуировали на автомобильную стоянку, а остальных – отправили на спецплощадку временного содержания. Через час получилось найти владельца лошадей. Правоохранители составили на него административный протокол. Кроме того, мужчина самостоятельно убрал за животными территорию.

