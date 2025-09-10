На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кисловодске лошадей, игнорирующих ПДД, отправили на штрафстоянку

Mash: в Кисловодске табун лошадей отправили на автостоянку
Telegram-канал «Mash»

В Кисловодске лошадей отправили на штрафстоянку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Табун лошадей отправили на штрафстоянку в Кисловодске. Животные бесконтрольно бродили по городу, создавая угрозу безопасности и санитарной обстановке», — говорится в сообщении.

По информации канала, несколько животных эвакуировали на автомобильную стоянку, а остальных – отправили на спецплощадку временного содержания. Через час получилось найти владельца лошадей. Правоохранители составили на него административный протокол. Кроме того, мужчина самостоятельно убрал за животными территорию.

До этого сообщалось, что во Владивостоке длинный полоз забрался в кузов черного автомобиля.

«В районе Никифорова полоз забрался в припаркованную машину. Судя по всему, в связи с сезонным понижением температур змея ищет себе теплое укромное местечко. Представляем удивление хозяина автомобиля, когда он обнаружит нежданного гостя», — говорится в публикации Telegram-канала «Новости Приморья и Владивостока».

Ранее «пес-байкер» ехал на мотоцикле по Москве и попал на видео.

