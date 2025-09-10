На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 12 самых необычных забытых вещей в каршеринге

CBS NEWS PHILADELPHIA

В автомобилях каршеринга ежемесячно находят от 250 до 300 забытых вещей, рассказали в пресс-службе «Ситидрайва». При этом встречаются необычные вещи.

«Один из пользователей оставил в машине каршеринга игровую консоль PlayStation, другой — коробку с надписью «Генеральный директор». В машинах также были найдены носки с рисунком единорогов, подушка-антистресс в форме пирожка, парик фиолетового цвета, поводок для собаки, книга «Как бросить курить за 5 минут» и килограмм сушеных кальмаров», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в одной из машин была найдена записка с любовным признанием, адресованная «Моей сладкой булочке». Также в автомобилях находили костюм банана, билеты на концерт Татьяны Булановой, сборник гороскопов, тапочки, резиновую змею.

До этого автоэксперт Михаил Колодочкин назвал 5 самых бесполезных аксессуаров в машине.

«Заглушки для замков ремней безопасности — совершенно опасные изделия, которыми пользуются водители, чтобы не пищал сигнализатор о непристегнутом ремне. Незаводская тонировка стекол, даже если ее параметры укладываются в разрешенные, также снижает безопасность движения. Дефлекторы на кромке капота, ничего кроме ржавчины также не приносят», — перечислил Колодочкин.

Ранее россиянам назвали четыре самые бесполезные опции в автомобиле.

