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Россиянам назвали пять самых бесполезные аксессуаров для автомобиля

Автоэксперт Колодочкин назвал 5 самых бесполезных аксессуаров в машине
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Maderla/Shutterstock/FOTODOM

На сайтах маркетплейсов и в автомагазинах продается большое число бесполезных и даже опасных аксессуаров. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Заглушки для замков ремней безопасности — совершенно опасные изделия, которыми пользуются водители, чтобы не пищал сигнализатор о непристегнутом ремне. Незаводская тонировка стекол, даже если ее параметры укладываются в разрешенные, также снижает безопасность движения. Дефлекторы на кромке капота, ничего кроме ржавчины также не приносят», — перечислил Колодочкин.

Среди аксессуаров, которые устанавливаются в салоне, бесполезными и опасными являются любые массивные изделия, например, ароматизаторы и игрушки, которые могут слететь со своего места. Также опасность могут представлять нештатные коврики, которые могут затруднить пользование педалями, добавил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, на какой китайский автомобиль должен быть похож новый «УАЗ Хантер».

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