Россиянам назвали пять самых бесполезные аксессуаров для автомобиля

На сайтах маркетплейсов и в автомагазинах продается большое число бесполезных и даже опасных аксессуаров. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Заглушки для замков ремней безопасности — совершенно опасные изделия, которыми пользуются водители, чтобы не пищал сигнализатор о непристегнутом ремне. Незаводская тонировка стекол, даже если ее параметры укладываются в разрешенные, также снижает безопасность движения. Дефлекторы на кромке капота, ничего кроме ржавчины также не приносят», — перечислил Колодочкин.

Среди аксессуаров, которые устанавливаются в салоне, бесполезными и опасными являются любые массивные изделия, например, ароматизаторы и игрушки, которые могут слететь со своего места. Также опасность могут представлять нештатные коврики, которые могут затруднить пользование педалями, добавил эксперт.

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