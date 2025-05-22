Россиянам назвали четыре самые бесполезные опции в автомобиле

В современные автомобили часто добавляют излишние опции, которые остаются не востребованными водителями на протяжении всего срока эксплуатации. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

В их числе оказались массаж и вентиляция сидений, индикатор чистоты стеклоомывателей и интеграция со смартфоном через приложения.

«Хотя идея массажа во время поездки может показаться заманчивой, в реальности такие системы часто не дают полноценного расслабляющего эффекта и ощущаются больше как легкая вибрация, чем массаж. Эта функция не стоит дополнительных затрат», — пояснил Балашов.

Он добавил, что индикатор чистоты стеклоомывателей тоже редко используется водителями, поскольку они в состоянии сами заметить, когда жидкости недостаточно.

Система вентиляции сидений, в свою очередь, предназначена для охлаждения их поверхности в жаркую погоду. Однако многие автомобилисты предпочитают использовать кондиционер вместо этого, считая функцию избыточной, полагает собеседник.

«Автомобили также предлагают возможность управления различными функциями через смартфон. Эти системы часто бывают сложными в использовании и требуют постоянного подключения телефона, что делает их менее удобными, чем традиционные кнопки», — подытожил эксперт.

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