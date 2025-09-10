«Жуткое ДТП»: в Улан-Удэ сальто байкера после удара авто попало на видео

В Улан-Удэ на видео попало, как байкер перевернулся в воздухе в момент ДТП

В Улан-Удэ автомобиль врезался в мотоциклиста, который ехал на большой скорости. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Момент жуткого ДТП на Ключевской. Комитет по транспорту опубликовал жесткие кадры сегодняшней аварии», — говорится в сообщении.

На записи видно, как автомобиль сбивает мотоциклиста, который едет в потоке машин. От удара байкер подлетает в воздух, переворачивается и приземляется на проезжую часть. Кроме того, в момент столкновения автомобиль разворачивает в другую сторону.

До этого сообщалось, что в Москве на 29 километре МКАД мотоциклист столкнулся с проезжающей машиной. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль врезается в мотоциклиста в момент перестроения в соседний ряд. От удара байкер отлетает в сторону вместе с мотоциклом, при этом его транспорт врезается в дорожное ограждение, а сам водитель несколько раз переворачивается на проезжей части.

