Байкер отлетел после столкновения на МКАД и попал на видео

На МКАД на видео сняли, как мотоциклист отлетел на несколько метров в момент ДТП
В Москве на МКАД мотоциклист столкнулся с проезжающей машиной. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 29 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль врезается в мотоциклиста в момент перестроения в соседний ряд. От удара байкер отлетает в сторону вместе с мотоциклом, при этом его транспорт врезается в дорожное ограждение, а сам водитель несколько раз переворачивается на проезжей части.

По информации канала «СпецДорПроект», прибывшие медики госпитализировали пострадавшего мотоциклиста.

До этого сообщалось, что в Аксайском районе Ростовской области водитель перевернулся на Lada Priora. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости съезжает с дороги, перелетает через припаркованную машину, переворачивается и падает на крышу, начинает идти дым.

По информации ГИБДД, после своего кульбита Lada Priora загорелась.

Ранее жесткое столкновение машин на МКАД попало на видеорегистратор.

