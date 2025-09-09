На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали самое главное правило безопасной езды на электросамокатах

Автоэксперт Ладушкин: самокатчики должны спешиваться на пешеходных переходах
true
true
true
close
PavelKant/Shutterstock/FOTODOM

Любителям передвигаться на электросамокатах важно всегда учитывать главное правило безопасной езды – на пешеходных переходах следует обязательно спешиваться. Об этом в беседе с RT заявил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Важнейшее правило безопасности для велосипедистов, самокатчиков, владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) — спешиться на пешеходном переходе. К сожалению, это правило часто игнорируется», — констатировал эксперт.

Самокатчики, как правило, не следуют этому принципу и выезжают на нерегулируемые переходы, полагая, что водитель успеет затормозить. Хотя за это предусмотрен штраф в размере 800 рублей, смысл следовать правилу заключается в другом – у автомобиля зачастую просто нет технической возможности быстро остановиться, чтобы успеть предотвратить аварию. Поэтому подобные случаи часто кончаются печально, предупредил Ладушкин. Он пояснил, что машины почти всегда сбивают самокаты под прямым углом, в результате чего пользователь такого средства передвижения оказывается прямо под колесами.

«Экономия нескольких секунд и банальная лень могут стоить пользователю самоката жизни и здоровья», — заключил специалист.

До этого исследователи выяснили, что в России в сентябре и октябре количество обращений по детским травмам по договорам страхования от несчастных случаев за последние три года в среднем на 30% больше, чем в другие месяцы. Причем подчеркивается, что за последние два года доля травм, связанных с падением с самокатов по пути в школу, выросла почти в четыре раза. Наиболее уязвимая группа – дети 10-15 лет.

В Москве сообщили о снижении числа ДТП с самокатами.

