На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве самокатчик взлетел в воздух от удара об авто и попал на видео

В Москве на видео попал наезд автомобиля на самокатчика на зебре
true
true
true

В Новой Москве автомобиль сбил самокатчика, переезжавшего улицу по зебре. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Москва, пересечение улицы Александры Монаховой и Липовый Парк. Подбили самокатчика», — отмечается в публикации.

На кадрах с видеорегистратора видно, что молодой человек на прокатном самокате переезжал широкую улицу с разделительным барьером по пешеходному переходу. На одной стороне при этом не было машин, на другой — автомобили стояли на запрещающий сигнал светофора в трех полосах, предназначенных для движения прямо.

Самокатчик проехал мимо них и попал под минивэн, который двигался в пустой правой полосе, предназначенной для поворота направо. От удара самокатчик взлетел в воздух вверх ногами и упал на асфальт. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее в Тульской области водителя лишили прав из-за наезда на кота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами