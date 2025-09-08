На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водитель автобуса рассказал, почему высадил школьницу ночью в лесу

В Хабаровском крае водитель автобуса высадил школьницу в лесу из-за ям на дороге
true
true
true
close
Shutterstock/Lena_Sokolova

В Хабаровском крае водитель автобуса высадил школьницу ночью в лесу из-за ям на дорогах. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Маршрут № 292 из столицы края до Мухена обслуживает ООО «АТП Владивосток», зарегистрировано предприятие в Дальнегорске. В субботу 15-летнюю девочку с билетом до поселка Сидима высадили из салона недалеко от АЗС посреди чащи», — говорится в сообщении.

По информации канала, школьница ехала с учебы домой уже ночью, поскольку транспорт опаздывал на три часа. По словам водителя, он высадил людей из-за плохой дороги, на которой было много ям, и «проехать невозможно». При этом шофер отметил, что идти пассажирам было недалеко: «всего километр».

До этого сообщалось, что во время движения водитель проехал нужный поворот, поэтому пришлось возвращаться. Кроме того, на каждой остановке мужчина выходил на улицу на десять минут. Местные жители сообщают, что из-за перевозчика они часто опаздывают по делам, в том числе пропускают приемы у врачей.

Ранее легковушка снесла с трассы автобус с амурчанами и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами