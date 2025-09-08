Водитель автобуса рассказал, почему высадил школьницу ночью в лесу

В Хабаровском крае водитель автобуса высадил школьницу ночью в лесу из-за ям на дорогах. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Маршрут № 292 из столицы края до Мухена обслуживает ООО «АТП Владивосток», зарегистрировано предприятие в Дальнегорске. В субботу 15-летнюю девочку с билетом до поселка Сидима высадили из салона недалеко от АЗС посреди чащи», — говорится в сообщении.

По информации канала, школьница ехала с учебы домой уже ночью, поскольку транспорт опаздывал на три часа. По словам водителя, он высадил людей из-за плохой дороги, на которой было много ям, и «проехать невозможно». При этом шофер отметил, что идти пассажирам было недалеко: «всего километр».

До этого сообщалось, что во время движения водитель проехал нужный поворот, поэтому пришлось возвращаться. Кроме того, на каждой остановке мужчина выходил на улицу на десять минут. Местные жители сообщают, что из-за перевозчика они часто опаздывают по делам, в том числе пропускают приемы у врачей.

