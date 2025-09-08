На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хабаровской крае водитель автобуса высадил ребенка ночью в лесу

Mash: девочку высадили ночью из автобуса в лесу в Хабаровском крае
close
Depositphotos

В Хабаровской крае водитель высадил из автобуса ребенка в ночное время около заправки в лесу, у девочки был оплачен билет. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Маршрут № 292 из столицы региона в Мухен и обратно регулярно задерживается — на это жалуются местные. По информации Amur Mash, в субботу транспорт вышел на вечерний рейс с часовым опозданием. В районе Обора водитель еще и сбился с пути», — говорится в сообщении.

По информации канала, шофер проехал нужный поворот, поэтому пришлось возвращаться. Кроме того, на каждой остановке водитель выходил на улицу на десять минут, из-за чего «потеряли» три часа. По словам очевидцев, жителей поселка Сидима высадили ночью возле АЗС в лесу. В числе пассажиров оказалась 15-летняя школьница, которая возвращалась домой с учебы.

Местные жители также сообщают, что из-за перевозчика они часто опаздывают по делам, в том числе пропускают приемы у врачей. Краевые чиновники знают о проблеме, но пока не приступили к ее решению.

Ранее легковушка снесла с трассы автобус с амурчанами и попала на видео.

