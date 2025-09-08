Стало известно, обладатели каких мотоциклов чаще всего становятся виновниками ДТП

ВСК: чаще всего виновниками ДТП с мотоциклистами становятся обладатели Yamaha

Чаще всего виновниками ДТП с мотоциклистами в текущем мотосезоне становились обладатели Yamaha, рассказали РИА Новости эксперты страхового дома ВСК.

«Структура аварийности с участием различных брендов мотоциклов заметно отличается. Так, по оценкам ВСК, чаще всего виновниками ДТП становятся обладатели Yamaha – ни них пришлось 28% ДТП с мотоциклами против 22% в 2024 году», — сообщили в ВСК.

Далее в антирейтинге владельцы мотоциклов CFMOTO, на которых в этом сезоне пришлось 17% аварий. Третье место делят владельцы Honda и Kawasaki, на которых приходится по 11% дорожных происшествий. Еще по 7% случаев приходится на владельцев мотоциклов BMW, Motoland и Triumph.

До этого стало известно, что в России в июле 2025 года было продано 7,78 тыс. новых мотоциклов, что на 19% больше, чем за такой же период 2024 года.

На первом месте по продажам находится Motoland XF300 (в июле было продано 490 таких мотоциклов). В пятерку лидеров вошли еще Racer RC300 (311 ед.), Regulmoto Sport (260 ед.), Stels M502N (212 ед.) и Regulmoto TE (191 ед.).

Лидером рынка новых мотоциклов остается бренд Regulmoto, продукция которого в июле разошлась тиражом в 1456 единиц, что составляет 19% от общего объема.

