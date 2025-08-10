Названы 5 самых популярных мотоциклов в России

В России в июле 2025 года было продано 7,78 тыс. новых мотоциклов, что на 19% больше, чем за такой же период 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по продажам находится Motoland XF300 (в июле было продано 490 таких мотоциклов). В пятерку лидеров вошли еще Racer RC300 (311 ед.), Regulmoto Sport (260 ед.), Stels M502N (212 ед.) и Regulmoto TE (191 ед.).

Лидером рынка новых мотоциклов остается бренд Regulmoto, продукция которого в июле разошлась тиражом в 1 456 единиц, что составляет 19% от общего объема.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.