Назван надежный Nissan с пробегом за 600 тысяч рублей

Автоэксперт Зиновьев назвал удачную версию хэтчбека Nissan с пробегом
Nissan

В России на вторичном рынке продаются надежные хэтчбеки Nissan, которые можно приобрести примерно за полмиллиона рублей. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Лучший вариант из Ниссанов – Tiida (первое поколение), но она дороже. Более компактный Note тоже в 600 тыс. рублей вписывается со скрипом. Модель востребованная, с хорошей репутацией, а потому даже с большими пробегами недешева. Сборка – британская», — заявил он.

Зиновьев добавил, что «первый» Note можно покупать в любой версии (1,4 л (88 л. с.) с МКП, 1,6 л (110 л. с.) с АКП или МКП). По его словам, моторы придется чистить, чтобы избежать масложора. Цепи привода ГРМ изнашиваются в интервале 150–200 тыс. км.

«Кузов неплохо противостоит коррозии, со стороны днища ситуация хуже. Жидковата для корявых дорог подвеска, зато кое-что в ней подходит от Ларгуса/Логана. В целом надежная машина без особых болячек», — отметил автоэксперт.

До этого автоэксперт Александр Виноградов перечислил 4 рамных подержанных внедорожника в бюджете до 2 млн рублей.

Первый — Mitsubishi Pajero Sport. За 2 млн рублей можно купить автомобиль второго поколения 2014—2015 годов выпуска с мотором 2,5 л. мощностью 178 л.с. На втором месте Toyota Land Cruiser 100 с бензиновым мотором V8 объемом 4,7 литра. Это будет экзампляр, выпущенный 20 лет назад.

За 2 млн рублей можно купить Mercedes-Benz G-класса. Чаще всего на рынке встречаются машины с 5,0-литровым V8 мощностью 296 л. с. и 4,0-литровым дизелем OM628.

Ранее россиянам объяснили, как сейчас выгодно купить автомобиль.

