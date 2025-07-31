Россиянам объяснили, как сейчас выгодно купить автомобиль

В России сейчас выгоднее брать новый автомобиль, а не подержанный. Об этом сообщает автоэксперт журнала «За Рулем» Сергей Зиновьев.

По его словам, сейчас китайские автобренды вводят скидки до 600 тыс. рублей, а отечественные машины дорожают «совсем на чуть-чуть».

«В Белоруссии машины могут оказаться дешевле – но только если правильно поймать момент. По данным на июль, отдельные модели Lada там предлагались с существенной выгодой: например, Vesta SW в некоторых комплектациях стоила на 360-390 тыс. рублей меньше, чем у нас, Granta в кузове лифтбек – на 100 тыс. дешевле, а Largus – сразу на 220 тыс», — отмечает Зиновьев.

По его словам, электрический кроссовер Geely EX5 в Белоруссии стоит в два раза меньше, чем в РФ. Однако стоимость машины в конкретных салонах может разниться, пояснил Зиновьев.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы 5 минусов кроссовера Geely GS.