Названы 4 дешевых рамных внедорожника на рынке России

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов перечислил 4 рамных подержанных внедорожника в бюджете до 2 млн рублей.

Первый — Mitsubishi Pajero Sport. За 2 млн рублей можно купить автомобиль второго поколения 2014—2015 годов выпуска с мотором 2,5 л. мощностью 178 л.с. На втором месте Toyota Land Cruiser 100 с бензиновым мотором V8 объемом 4,7 литра. Это будет экзампляр, выпущенный 20 лет назад.

За 2 млн рублей можно купить Mercedes-Benz G-класса. Чаще всего на рынке встречаются машины с 5,0-литровым V8 мощностью 296 л. с. и 4,0-литровым дизелем OM628. Также на рынке есть Chevrolet Tahoe 2011—2012 годов выпуска с бензиновым силовым агрегатом 5,3 л. мощностью 325 л. с.

