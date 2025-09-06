На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Редкий кабриолет «Победа» в идеальном состоянии выставили на продажу в России

В России выставили на продажу редкий кабриолет Победа за 8 млн рублей
В Москве выставлен на продажу редкий кабриолет М-20 «Победа», прошедший полный цикл реставрационных работ. Об этом сообщает «За рулем».

«Машина прошла полную пpофeсcиoнальную реставрацию c использованием оригинальных дeтaлeй. Пробег после реставрации составляет 10 км. По словам продавца, состояние кузова, салона, двигателя и ходовой части соответствует идеальному», — отмечается в публикации.

За автомобиль 1951 года выпуска продавец просит 8 млн рублей. Автомобиль окрашен в серый цвет с тентом темного цвета. Сиденья автомобиля обшиты кожзаменителем, как это предусматривалось для кабриолетов заводом-изготовителем. «Победы» с закрытым кузовом имели тканевую обивку. Также «Победа» снабжена коробкой передач с напольным рычагом, которую ставили на «Победы» ранних лет выпуска. Позднее была внедрена коробка с подрулевым рычагом.

Ранее были названы сроки начала выпуска возрожденной «Волги».

