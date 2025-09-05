Такой налог уже есть: правозащитник отверг введение сбора за число поездок на машине

Российские автомобилисты де-факто уже платят налог за количество раз использования автомобиля в год за счет акциза, включенного в топливо, таким образом дополнительных налогов в этой части вводить не нужно. Об этом «Газете.Ru» заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. До этого с инициативой замены транспортного налога сбором, облагающим количество раз использования автомобилей в году, выступил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Мы считаем, когда включили акциз в цену топлива, нужно было отменить транспортный налог, и это было бы справедливым. Со своей стороны мы с такой инициативной выступали. Сейчас оплата, которую предлагает ввести господин Миронов, уже есть. И она, собственно, акцизом и называется. Мы уверены, что других дополнительных инструментов налогообложения здесь применять не нужно», – заявил вице-президент НАС.

Шапарин подчеркнул, что в России нужно навести порядок с учетом транспортных средств и взиманием налогов и пошлин на автомобили. По его словам, даже Госавтоинспекция на своем сайте регулярно указывает разное количество автомобилей, зарегистрированных в Российской Федерации. Не совпадают эти цифры и с подсчетами аналитического агентства «Автостат».

«Мы не знаем, сколько на самом деле автомобилей в стране. Мы не знаем, по какому количеству из них платятся налоги, какие из них реально эксплуатируются. Перед тем, как принимать любые решения, нам необходим аудит того, что мы имеем на настоящий момент. Поэтому мы предлагаем не повышать акцизы, потому что стоимость топлива и так высокая, и любое повышение сразу же транслируется в инфляцию», — сказал Шапарин.

До этого глава фракции справоросов Сергей Миронов заявил, что текущая система несправедлива: владельцы машин с одинаковой мощностью платят одинаково, независимо от того, ездят они каждый день или несколько раз в год. Вместо этого депутат предложил ввести принцип «кто ездит — тот и платит». Компенсировать выпадающие доходы бюджета планируется за счет отмены льгот и повышения налогов для нефтегазовой отрасли. Рассмотрение этой инициативы запланировано в осеннюю сессию Госдумы.

