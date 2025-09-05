На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили отменить транспортный налог

close
Depositphotos

Гражданам в России надо платить не за факт владения автомобилем, а за интенсивность использования им, заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

«Более справедливой будет схема, когда граждане начнут платить не за факт владения имуществом, стоимость которого снижается каждый год, а за интенсивность использования транспорта. Вот тогда начнет работать справедливый принцип - кто ездит, тот и платит», - сказал депутат в интервью ТАСС.

Он отметил, что транспортной налог в существующем виде необходимо отменить. Миронов напомнил, что налог рассчитывается исходя из мощности мотора автомобиля.

В мае депутаты Государственной Думы от фракции «Новые люди» разработали законопроект о скидке в 50% на оплату транспортного налога, если водителя не штрафовали в течение года за нарушение ПДД. По мнению авторов документа, если закон будет принят, водители будут понимать, что нарушения Правил дорожного движения не только создают опасность для их жизни и здоровья, но также имеют практическое воздействие на их финансовое состояние.

Ранее в Госдуме предложили разрешить некоторым водителям ездить по выделенной полосе.

