СМИ: в России рухнули продажи грузовиков

«Известия»: продажи грузовиков в России сократились на 60%
true
true
true
close
Andriy from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

Продажи грузовиков по итогам августа сократились на 60% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. Об этом сообщает газета «Известия».

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в рамках онлайн-конференции «Автостат. Оперативка» рассказал, что по итогам прошлого месяца в России было реализовано 3682 тяжелых грузовика массой свыше 16 тонн.

По его словам, по итогам восьми месяцев 2025 года продажи тяжелой коммерческой техники сократились на 57%. По данным «Автостата», серьезное сокращение рынка HCV (Heavy Commercial Vehicle) фиксируется практически по всем всем видам техники: продажи седельных тягачей упали на 71%, самосвалов — на 68%, фургонов — на 61%, а бортовых версий — на 50%.

Удалов утверждает, что одной из причин подобных показателей заключается в рекордных продажах тяжелой техники в предыдущие годы. Например, в 2022 году в России поставили на учет порядка 126 тыс. новых HCV, а в 2023 году — примерно 102 тыс. машин. Также на их продажу влияет очень высокая ключевая ставка, добавил эксперт.

Вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин добавил, что другим фактором снижения спроса на HCV стало завершение многих инфраструктурных проектов в России.

«Новые (проекты) пока находятся еще в стадии проработки, в большом количестве тяжелой техники сейчас просто нет необходимости», — рассказал Шапарин.

В начале августа сообщалось, что крупные запасы грузовой (логистической) техники на складах России привели к тому, что местные дилеры начали активно стремиться избавиться от них.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» займет место запрещенных грузовиков в РФ.

