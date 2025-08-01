«Китайское предупреждение»: «КамАЗ» займет место запрещенных грузовиков в РФ

Запрет Росстандарта на китайские грузовики стал «последним китайским предупреждением» для производителей и импортеров, которые не хотят локализовать бизнес в РФ. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер компании «ААА Траксервис» Валерий Кузьмин (дилер Sinotruck, JAC, Isuzu и др.).

«Речь не только про спасение «КамАЗа» от убытков на фоне обрушения рынка вдвое, есть и другие бенефициары этой истории, которые не допустили нарушений в сертификации — например, JAC. Но «КамАЗ», скорее всего, заберет большую часть доли «запрещенных» брендов и получит как минимум ½ рынка по итогам года», — заявил эксперт.

По словам Кузьмина, запрет на грузовики из Китая может стать историей про двойные стандарты: «тут вижу, тут не вижу», «продавать больше нельзя, пока не устраните нарушения, но уже проданные могут ездить». Устранение проблем в автомобилях же займет месяцы.

«Дистрибьюторам и дилерам, которые не диверсифицировали свой бизнес, пережить текущий поворот будет крайне сложно. Их ждут однозначные потери, а кого-то ликвидация и банкротство, так как речь идет про миллиарды рублей замороженных инвестиций», — предупредил Кузьмин.

Ранее Росстандарт раскрыл детали запрета китайских грузовиков в РФ.