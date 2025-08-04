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Российские дилеры стали пытаться избавиться от крупных запасов грузовой техники

РИА: в России на складах скопилось большое число нераспроданных грузовых машин
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Andriy from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

Крупные запасы грузовой (логистической) техники на складах России привели к тому, что местный дилеры начали активно стремиться избавиться от них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные участников рынка.

Сейчас дилеры сбивают отпускные цены на грузовые машины и предлагают их потенциальным покупателям по цене, которая в среднем на 28% ниже первоначальной стоимости, отмечают в компаниях ПЭК и «Транс Порт Терминал». Поводом для этого стал небольшой спрос на этот вид техники на российском рынке.

Если в 2023-2024 годах у дилеров в России не было значительных проблем со сбытом, то к середине 2025-го в сфере стали наблюдаться весомые проблемы на фоне огромных стоков, рассказали аналитики. В итоге сейчас им приходится продавать грузовики по цене в 6-8 млн рублей.

К июлю 2025 года средняя стоимость для отечественных дилеров нового китайского седельного тягача грузоподъемностью 12-20 тонн упала на 14%, примерно до 8,4 млн рублей. В качестве одной их главных причин уменьшения отпускных цен на подобного рода технику эксперты назвали сокращение наценки китайских дистрибьюторов в 2,5 раза.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» займет место запрещенных грузовиков в РФ.

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