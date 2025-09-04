В России появится новый полноприводный кроссовер GAC

Китайская компания GAC выводит на российский рынок полноприводную версию кроссовера GS4, сообщает портал «Автоновости дня».

«Весной этого года, с момента выхода GAC GS4 с передним приводом, модель стала обозначением комфорта, продвинутых систем безопасности и современных технологий. Автомобиль оценили те, кто ищет надежный, стильный и универсальный кроссовер для города и путешествий. А теперь он будет доступен и в полноприводной версии», — отметили в GAC.

Автомобиль будет доступен с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 231 л. с. и классическим восьмиступенчатым «автоматом» Aisin.

В базовую версию вошли климат-контроль, мультимедийная система, беспроводная зарядка для смартфона, обогрев рулевого колеса и задних сидений, а также вентиляция кресел водителя и переднего пассажира.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.