На видео попал цементовоз, которому сорвало кабину на МКАД

На МКАД у цементовоза оторвало кабину при ударе о фуру, ДТП попало на видео
На МКАД у цементовоза оторвалась кабина при столкновении с фурой. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

ДТП произошло 5 августа на 56-м километре МКАД около 3:30 ночи во время сильного дождя. На кадрах видно, что водитель цементовоза двигался следом за тягачом с полуприцепом-контейнеровозом. В момент, когда контейнеровоз притормозил, грузовик с цистерной врезался в него.

От удара контейнеровоз развернуло поперек проезжей части, а у цементовоза сорвало с креплений кабину. Она застряла между двумя грузовиками. В результате было заблокировано движение по трем полосам трассы.

Также стало известно, что у заправки на Третьем транспортном кольце в Москве вспыхнула поливальная машина.

Ранее россиянам назвали причины не перекрашивать автомобили со сколами.

