Россиянам перечислили четыре причины не перекрашивать автомобиль со сколами

Автоэксперт Балашов перечислил четыре причины не перекрашивать поцарапанное авто
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Перекрас кузовных деталей автомобиля из-за мелких царапин и сколов может принести больше вреда, чем пользы, сообщил «Газете.Ru» директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz Алексей Балашов.

«Среди основных причин, почему не стоит спешить с перекрашиванием деталей с царапинами, — риск некачественного ремонта. Даже в хороших сервисах встречаются ошибки при подборе цвета и нанесении краски. Несовпадение оттенков и разводы испортят внешний вид машины. А дешевые материалы быстро выцветают», — сказал Балашов.

Кроме того, перекрас может вызвать ускоренное появление ржавчины. Некоторые мастера экономят на подготовке поверхности, не удаляя полностью коррозию. В результате под новым слоем краски ржавчина проступает снова. Это грозит более серьезным ремонтом, отметил специалист.

Перекрашивание отдельных деталей может снизить стоимость автомобиля, а также вызывать подозрения у покупателей: они могут посчитать, что машина побывала в ДТП. Гораздо выгоднее сохранить оригинальное лакокрасочное покрытие, а мелкие дефекты замаскировать с помощью тонировки или антикоррозийной обработки.

Если царапины не затрагивают металл, лучше ограничиться полировкой. Полный перекрас оправдан только при серьезных повреждениях, а в остальных случаях — это лишние траты и потенциальные проблемы, предупредил эксперт.

Россиянам рассказали, почему нельзя использовать воду в омывателе автомобиля.

