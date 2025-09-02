В Подмосковье женщина испачкалась об самокат, измазанный фекалиями

В Сергиевом Посаде неизвестные измазали фекалиями ручки у электросамокатов. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«О ситуации сообщила девушка, которая не заметила этот нюанс в свете фонарей — она также рассказала о случившемся поддержке сервиса», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что инцидент произошел на автобусной остановке.

