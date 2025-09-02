Видео: водитель остановился на обочине, чтобы избить ребенка на пассажирском сиденье

Под Краснодаром водитель припарковался на обочине, чтобы избить ребенка-пассажира

В Краснодарском крае водитель автомобиля припарковался на обочине, чтобы избить ребенка, находившегося на заднем сиденье. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

«Сегодня в Знаменском произошло ЧП. Хотелось бы дать огласку, и чтоб проверили родственников ребенка, вдруг он не в безопасности», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что водитель серого кроссовера вышел из-за руля, открыл заднюю дверь и нанес не менее четырех ударов ребенку, находившегося на заднем сиденье. После этого мужчина вернулся на водительское место и продолжил движение.

До этого в Калуге водитель переехал ногу женщины в ходе спора из-за парковки. Пострадавшая рассказала, что перед этим мужчина обогнал ее и занял освободившееся парковочное место.

