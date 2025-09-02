На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Калужанин переехал ногу женщины, попросившей уступить ей парковку

В Калуге водитель переехал ногу женщины в споре за парковочное место
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В центре Калуги водитель переехал ногу женщины в ходе спора о парковке, сообщает Telegram-канал «Типичная Калуга».

Конфликт произошел 28 августа возле школы №5. Пострадавшая рассказала, что дождалась, пока освободится парковочное место, но его тут же занял другой автомобиль. Женщина попросила уступить ей место для посадки в машину подруги, передвигающейся на костылях, но пассажирка машины набросилась на нее с оскорблениями.

«Я не сходила с места, на котором стояла и не позволяла водителю машины ехать дальше. Продолжая движение автомобиля, оскорбляя меня и требуя, чтобы я ушла, этот молодой хамоватый мужчина наехал мне на правую ступню», — приводит Telegram-канал слова пострадавшей.

Женщина утверждает, что водитель продолжил движение и переехал ее ногу, затем возникла потасовка, которую наблюдали 7-8 человек. Травмы ноги были зафиксированы в травмпункте.

Ранее в МВД прокомментировали информацию о штрафе для владельца авто с корги за рулем.

