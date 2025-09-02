На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попал кувырок школьника, въехавшего в автомобиль на питбайке

В Краснодаре школьник протаранил автомобиль, взлетел в воздух и попал на видео
В Краснодаре школьник на питбайке врезался на большой скорости в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Телетайп» и публикует видеозапись с моментом ДТП.

«Школьник на питбайке вчера вечером влетел в автомобиль на дачах на Ростовском шоссе. Малолетний гоншик жив доставлен в больницу», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что водитель автомобиля медленно выехал на дорогу с прилегающей территории и начал поворот налево. Увидев приближающегося мотоциклиста, он остановился поперек дороги. Мальчик врезался в машину в районе левого переднего крыла и левой двери. От удара мотоциклист перевернулся в воздухе и упал на землю. Также несколько раз перевернулся в воздухе его питбайк.

До этого на западе Москвы произошла авария с автобусом.

Ранее стало известно, как с 1 сентября российские водители должны уступать дорогу машинам с мигалками.

