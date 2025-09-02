В России сильно подешевел самый дешевый внедорожник Tank

В России цены на внедорожник Tank 300 снизились на 200 тысяч рублей

Бренд Tank снизил цены на самый доступный внедорожник в своей линейке в России — Tank 300. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

«На все комплектации 2024 и 2025 годов производства они упали на 200 тыс. рублей или 3,9-4,5%», — сообщает канал.

Цены на автомобиль начинаются с отметки 4,15 млн рублей.

В России Tank 300 предлагается с четырехцилиндровым рядным бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 220 л.с. (380 Нм). Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В базовую комплектацию входят 17-дюймовые диски, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, люк, защита двигателя, передние и задние сиденья с подогревом, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, светодиодные фары, блокировка заднего дифференциала. В максимальной комплектации среди прочего автомобиль оснащается защитой коробки передач и блокировкой переднего дифференциала.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

