Топливный кризис наступил в Хабаровском крае

Amur Mash: топливный кризис в Хабаровском крае ударил по Сахалину
Telegram-канал «Amur Mash»

В Хабаровском крае наступил топливный кризис. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Бензин остался только на двух заправках в Советской Гавани. АИ‑95 нет вовсе. В пятницу на АЗС города и окрестностей появились объявления об отсутствии топлива. Позже подвезли 95-й — 92-й пришлось ждать три дня», — говорится в публикации.

При этом нехватка бензина затронула уже и сахалинских водителей. По данным Telegram-канала, в Ванино топливо можно купить на некоторых АЗС только после длинных очередей.

«А вот в поселке, куда приходит паром с острова, и вовсе отказывают в заправке — говорят, только для юрлиц. В местных соцсетях уже предупреждают: лучше заправлять полный бак дома, а уже потом отправляться на материк», — передает Amur Mash.

В России в августе на АЗС резко подорожали бензин и дизтопливо. Биржевые котировки топлива также обновили исторические максимумы.

По данным компании «Передовые платежные решения» (ППР), за неделю (19—25 августа) в среднем по России бензин марки АИ-95 подорожал на 26 копеек за литр (до 63,53 рубля), АИ-92 — на 25 копеек (59,16 руб.), дизтопливо — на 4 копейки (71,48 руб.). Ценники переписали заправки в 77 российских регионах. Почему это произошло и стоит ли ожидать отката — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Подмосковье заняло первое место по числу пешеходов-нарушителей.

