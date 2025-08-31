На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Анонсирован самый мощный Porsche 911 в истории

Китайское отделение Porsche анонсировало самый мощный 911 в истории
Китайское отделение немецкого Porsche анонсировало в своем официальном аккаунте в соцсети Weibo глобальную премьеру нового Porsche 911 Turbo S, который позиционируется как самый мощный 911-й в истории.

«Самый мощный серийный 911 теперь в новой эре. Новый Porsche 911 Turbo S дебютирует во всем мире. 7 сентября в 21:00 приглашаем вас на прямую трансляцию», — говорится в публикации.

Автомобиль получит четко очерченные колесные арки и узнаваемый профиль переднего бампера. По неофициальной информации, новый 911 Turbo S должен получить гибридную силовую установку мощностью более 700 л.с. на основе оппозитного шестицилиндрового бензинового турбомотора 3.7.

Ранее стало известно, сколько легковых автомобилей СССР ежегодно отправлял на экспорт.

