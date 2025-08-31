Россиянам рассказали, сколько легковых машин СССР отправлял на экспорт

«Автостат»: СССР с начала 1970-х отправил на экспорт 6 млн легковых автомобилей

Экспортные поставки легковых автомобилей из Советского Союза в другие страны составили 5,92 млн машин за последние два десятилетия существования государства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Сейчас в это трудно поверить, но за последние 20 лет поздней советской истории (1971-1990 гг) из России на мировые рынки было экспортировано почти 6 млн легковых автомобилей», — написал Целиков.

Экспортные поставки советских легковых машин в 1971 году составили 150 тыс. единиц, в 1972-м — 195 тыс., в 1973-м — 238 тыс., в 1974-м — 287 тыс., в 1975-м — 296 тыс.

Наибольший объем за рассматриваемый период на экспорт отправили в 1978 году — 388 тыс. автомобилей. В 1980-х годах объемы экспорта варьировались в пределах 238-365 тыс. автомобилей в год.

Ранее стало известно, какие нововведения ждут российских водителей с 1 сентября 2025 года.