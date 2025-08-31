На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, сколько легковых машин СССР отправлял на экспорт

«Автостат»: СССР с начала 1970-х отправил на экспорт 6 млн легковых автомобилей
true
true
true
close
S.Candide/Shutterstock/FOTODOM

Экспортные поставки легковых автомобилей из Советского Союза в другие страны составили 5,92 млн машин за последние два десятилетия существования государства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Сейчас в это трудно поверить, но за последние 20 лет поздней советской истории (1971-1990 гг) из России на мировые рынки было экспортировано почти 6 млн легковых автомобилей», — написал Целиков.

Экспортные поставки советских легковых машин в 1971 году составили 150 тыс. единиц, в 1972-м — 195 тыс., в 1973-м — 238 тыс., в 1974-м — 287 тыс., в 1975-м — 296 тыс.

Наибольший объем за рассматриваемый период на экспорт отправили в 1978 году — 388 тыс. автомобилей. В 1980-х годах объемы экспорта варьировались в пределах 238-365 тыс. автомобилей в год.

Ранее стало известно, какие нововведения ждут российских водителей с 1 сентября 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами