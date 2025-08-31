На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны налоговые долги скандальной стритрейсерши Мары Багдасарян

Mash: стритрейсерша Мара Багдасарян задолжала налоговикам 1,5 млн рублей
049mara/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян накопила 1,5 млн рублей долгов по налогам, сообщает Telegram-канал Mash.

«По информации Mash, у Мары висят штрафы на её Mercedes за проезд по платной дороге — 2072 рубля. Плюс задолженность перед ФНС — почти 1,5 млн рублей», — отмечается в публикации.

Сама Багдасарян не стала комментировать сложившуюся ситуацию, утверждает Mash. Мара Багдасарян, севшая за руль в 15 лет, получила известность участием в уличных гонках, рядом аварий и штрафов — включая массовое ДТП на Кутузовском проспекте в Москве и инцидент с погоней полицейских за внедорожником Mercedes-Benz Gelaendewagen.

В 2017 году ее пожизненно лишили водительских прав по медицинским показаниям, однако впоследствии сотрудники Госавтоинспекции неоднократно останавливали ее за рулем.

Ранее в Татарстане гаишники в ходе погони обстреляли автомобиль с подростками.

